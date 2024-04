Um idoso, de 60 anos de idade, foi preso com ao menos 560 comprimidos do fármaco Cytotec na BR-381, a rodovia Fernão Dias, em Pouso Alegre, no Sul de Minas, nessa segunda-feira (8/4).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o remédio é permitido apenas em ambiente hospitalar e usado na prática de aborto ilegal.

O idoso estava em um ônibus, que saiu da rodoviária de São Paulo e seguia sentido cidade de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas.

De acordo com o homem detido, ele comprou os comprimidos em São Paulo e estava levando para uma pessoa em Belo Horizonte.

O idoso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Pouso Alegre, juntamente com a carga de medicamento apreendida.