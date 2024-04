Três pessoas foram presas em flagrante pela Polícia Civil (PC), em um shopping popular na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (4/4), pelo crime de receptação.

De acordo com a PC, os suspeitos, de 33, 50 e 53 anos, foram detidos durante buscas realizadas em boxes de um shopping no Centro de BH. Os policiais encontraram diversos materiais ilícitos relacionados a compra e venda de celulares. No total, foram apreendidos 122 celulares, sendo 37 novos e ainda nas caixas.

Os mandados de busca e apreensão foram expedidos devido a um furto de celular, ocorrido no dia 28 de fevereiro deste ano, no bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

*Matéria em atualização