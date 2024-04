O dia deve ficar nublado, com possibilidade de chuva na maior parte de Minas Gerais, nesta terça-feira (2/4).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo fica instável nas regiões Norte e Oeste do estado. Isso porque, algumas áreas de instabilidade que atuam na Bahia influenciam nas condições climáticas da área, causando pancadas de chuva isoladas.

Nas regiões do Triângulo e Central, as pancadas devem ocorrer principalmente à tarde, devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade. No restante do estado, o dia deve ter apenas variação da nebulosidade.

O céu deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Noroeste, Norte e Jequitinhonha, Alto Paranaíba, Vale do Rio Doce e Mucuri. Demais regiões, devem ser de céu parcialmente nublado. O clima deve permanecer estável até sexta-feira (5/4).

As regiões Sul e na Zona da Mata esboçam ligeira elevação nesta terça, mas, ao longo do mês, a condição pode mudar, já que a partir da segunda quinzena de abril, o estado apresenta um aumento na amplitude térmica diurna. Isto é, manhãs mais frias e tardes com temperaturas mais elevadas.

Belo Horizonte

Na capital, o dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas a partir da tarde. De acordo com a Defesa Civil de BH, a temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa do ar fica em torno de 35% à tarde.