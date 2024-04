O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, disse, em entrevista ao EM Minas, na TV Alterosa, nesse sábado (30/3), que as fake news são as principais responsáveis pela baixa procura por vacinas contra a dengue.

“É impressionante como insistem em dizer que são vacinas experimentais. Pelo contrário, uma vacina super segura, conhecemos casos que tomaram a primeira dose e tiveram a doença mais leve, com uma dose. Ela é eficaz, especialmente com o sorotipo 2, que está circulando aqui em Minas Gerais. E já é utilizada em outros países, não é o primeiro país que utiliza a vacina de dengue e já tem estudos claros da eficácia dela”, afirmou.

Baccheretti explicou que a ação da secretaria junto ao ministério é ampliar a faixa etária do público alvo e os municípios, para não correr o risco de perder as doses.



Na conversa com o jornalista Benny Cohen, Baccheretti falou sobre a epidemia de dengue que atinge o estado, vacinação, COVID e estratégias adotadas para conter essas doenças.

