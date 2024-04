Uma casa pegou fogo no Bairro Jardim das Alterosas, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada deste sábado (30/3). A suspeita é que o incêndio seria criminoso e teria começado depois de uma briga de casal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 1h. Ao chegarem no local, encontraram muita fumaça saindo de dentro do imóvel, que aparentava estar vazio. Durante o combate, os militares constataram que havia sinais de arrombamento e vários equipamentos haviam sido destruídos e jogados no chão.

Não houve feridos. O foco do incêndio foi em um quarto da casa. Foram gastos cerca de 500 litros de água para debelar as chamas e eliminar o risco. Os outros cômodos apenas apresentavam fumaça e fuligem no teto. A Polícia Militar foi acionada.