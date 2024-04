A Justiça de Minas Gerais revogou a prisão preventiva de um homem que não foi localizado para prestar depoimento em uma investigação de tráfico de drogas. A decisão foi divulgada na terça-feira (26/3), sido motivada por falta de diligências que pudessem localizá-lo.

Desde 2016, o suspeito é investigado após ser preso com aproximadamente 103g de maconha em Varginha, no Sul de Minas. Ele prestou depoimento em 2021, informou que se mudaria para o Mato Grosso a trabalho e teve autorização judicial para realizar a transferência, deixando novo endereço indicado no processo.

Em 2024, três anos depois, ele foi convocado para um novo esclarecimento, porém, com a alteração da moradia, o Ministério Público de Minas Gerais avaliou como fuga do processo. Assim, pediu a prisão preventiva do suspeito, que foi acatada, inicialmente, mas sem outra busca pelo homem.

Nessa terça, o juiz Tarciso Moreira de Souza, da 1ª Vara Criminal e das Execuções Penais, decidiu pela revogação da prisão preventiva.

O processo continua em andamento e o suspeito aguardará, em liberdade, uma audiência de instrução marcada para 2025.