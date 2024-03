Vista do céu carregado com nuvens de chuvas, na Praça do Papa, na região Centro-Sul de BH

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de chuvas, nesta quinta-feira (28/3), válido até às 8h de sexta-feira (29/3). Há possibilidade de pancadas de chuva entre 20 a 30 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Até a manhã desta quinta (28), cinco das nove regionais de Belo Horizonte ultrapassaram a média de chuvas esperadas em março.

A média esperada para este mês é de 197,5 mm, mas as regiões Oeste, Barreiro, Centro-Sul, Noroeste e Pampulha registraram, respectivamente, 357,8 mm, 356,8 mm, 320,2 mm, 306,4 mm e 232,8 mm.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de março até 6h dia 28/03/2024:

Barreiro: 356,8 (180,7%)



Centro-Sul: 320,2 (162,1%)



Leste: 153,0 (77,5%)



Nordeste: 178,4 (90,3%)



Noroeste: 306,4 (155,1%)



Norte: 131,6 (66,6%)



Oeste: 357,8 (181,2%)



Pampulha: 232,8 (117,9%)



Venda Nova: 147,1 (74,5%)

Média climatológica de março: 197,5 mm

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.



Água empoçando no quintal.



Portas e janelas emperrando.



Rachaduras no solo.



Água minando da base do barranco.



Inclinação de poste ou árvores.



Muros e paredes estufados.



Estalos.



Recomendações da Defesa Civil:

Caso algum destes sinais seja observado, os indivíduos devem sair imediatamente do imóvel e ligar para a Defesa Civil (199). Em caso de emergência, o Corpo de Bombeiros Militar (193) deve ser acionado.

Não faça cortes muito altos e inclinados nos barrancos



Coloque calha no telhado da sua casa.



Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d’água.



Não jogue lixo ou entulho na encosta.



Não despeje esgoto nos barrancos.



Não faça queimadas.



Previsão do tempo

O dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e possíveis raios e rajadas de vento ocasionais. A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 28°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

Minas Gerais

O tempo segue instável na maior parte do estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as regiões Central, Oeste, Sul, Triângulo e Zona da Mata são as que podem registrar maior volume de chuvas.

Leia também: Chuva forte pode atingir BH e outras 685 cidades de Minas Gerais nesta quarta



O céu deve ser nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana. Demais regiões devem ter céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A menor temperatura registrada nesta quinta (28) foi de 14°C, no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 35°C no Norte do estado. No feriado de Sexta-feira Santa (29/3), os termômetros devem se manter estáveis.