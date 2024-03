Um homem de 32 anos, suspeito de matar a companheira, de 35 anos, em Uberlândia, no último domingo, foi preso em um trabalho conjunto entre a Polícia Militar de Minas Gerais e a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo.

A vítima foi agredida a socos e enforcada. O suspeito foi preso quando ia de ônibus do Triângulo Mineiro para a capital paulista. O homem dormiu com o corpo da vítima ao lado dele na cama.

A prisão ocorreu na tarde da última segunda-feira, facilitada por uma denúncia dos familiares do autor do crime, que telefonaram para a PM, dizendo que ele havia ligado pedindo dinheiro para fugir, uma vez que tinha matado a mulher. Ele contou aos parentes, com detalhes, como aconteceu o crime.

Um deles decidiu informar à PM, contando que tinha dado o dinheiro e que o criminoso iria fugir para Curitiba, mas teria de passar em São Paulo. A Polícia Militar de Minas fez, então, um contato com a Polícia Rodoviária paulista, que montrou vigilância na fronteira de Minas Gerais com São Paulo. Ao ser preso, o autor confessou o crime.

O crime

O feminicídio ocorreu na casa onde viviam, na Avenida Dr. Misael Rodrigues de Castro, no Bairro Segismundo Pereira. Segundo o autor, ele e a mulher haviam discutido e ele agrediu a mulher com socos no rosto. Quando ela caiu na cama, ele a enforcou.

O autor confesso revelou que botou o corpo da mulher no “seu lado da cama”. Em seguida, deitou-se e dormiu. Somente ao acordar, ligou para familiares e pediu ajuda financeira, contando o que tinha feito.

Com o dinheiro dos parentes, foi para a rodoviária. Comprou passagem para São Paulo e ficou circulando pela cidade até a hora do embarque.

Ele está preso na Delegacia de Homicídios de Uberlândia.