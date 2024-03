Depois de rodas, carro ficou parado no meio da estrada, fechando as duas pistas

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio no quilômetro 598 da BR-040, próximo a Barbacena, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, segue prejudicando o trânsito no local.

O acidente ocorreu no final da madrugada desta segunda-feira (25/3). Duas pessoas ficaram feridas, o motociclista e o motorista do veículo.

O acidente, segundo relatório da concessionária, Via 040, foi de alto impacto, embora não tenha acontecido nenhuma morte. A motocicleta foi arremessada a uma distância de cinco metros do local da batida.

O carro rodou na pista, ficando parado no meio desta e interditando o tráfego nos dois sentidos. Houve vazamento de combustível em ambos os veículos.

No momento, a Via 040 começa a fazer a desinterdição com a remoção dos veículos e, em seguida, acontecerá a lavagem da pista e a colocação de serragem.