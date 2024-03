Iniciada já na semana passada – antes da abertura do calendário oficial do país – a Campanha de Vacinação contra a Gripe avança mais um passo em Belo Horizonte. A partir de hoje, poderão receber o imunizante crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias), que compõem um grupo de aproximadamente 118 mil pessoas. A doses para esse público serão oferecidas exclusivamente no 152 centros de saúde da cidade. Já a primeira faixa de adultos convocada para imunização terá à disposição um ponto extra, também a partir de hoje, segundo anunciou a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).



Instalado na Faculdade Kennedy/ Promove, que fica na Rua Sarzedo, 31, Prado, na Região Oeste da cidade, o ponto extra oferecerá os imunizantes às segundas, terças, quartas e sextas-feiras, das 9h às 16h. No momento, podem receber as doses da vacina contra a gripe os idosos de 80 anos ou mais, gestantes e puérperas, que são mulheres com até 45 dias após o parto.



Ainda de acordo com a prefeitura, os grupos prioritários são definidos pelo Ministério da Saúde e o chamamento está sendo feito de forma gradativa. As doses são aplicadas nos 152 centros de saúde de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O endereço de todos os locais pode ser verificado no portal da Prefeitura (prefeitura.pbh.gov.br). No momento da aplicação é necessário apresentar o documento de identificação com foto, CPF, além do cartão de vacina, para o devido registro.



Para reduzir as complicações, internações e óbitos pela infecção pelo vírus influenza, a Secretaria Municipal de Saúde antecipou a campanha. O objetivo é garantir a proteção dos públicos mais vulneráveis o mais breve possível. As doses ofertadas são trivalentes, ou seja, protegem contra influenza A (H1N1 e H3N2) e o influenza B. Não há impedimento em receber, no mesmo dia, a vacina contra a gripe junto com outras vacinas.



O município também está disponibilizando doses da vacina contra a gripe para os hospitais da capital que têm equipe própria para a aplicação. A estratégia foi definida para otimizar o tempo em um cenário de epidemia de dengue e outras arboviroses. Com isso, os profissionais podem receber o imunizante na própria instituição que atuam, sem a necessidade de deslocamento a um centro de saúde.



MINAS GERAIS

Oficialmente aberta hoje em todo o país, a Campanha de Vacinação contra a Gripe será realizada até 31 de maio, com dia D de mobilização nacional previsto para 13 de abril. Minas Gerais recebeu, em 15 de março, 844 mil doses da vacina contra a influenza, que já foram distribuídas às regionais de saúde do estado. De acordo com o Ministério da Saúde, mais doses serão disponibilizadas em remessas ao longo do período de vacinação. A estimativa é de 8,7 milhões de pessoas incluídas nos grupos prioritários para a vacinação no estado.



A população prioritária para a vacinação é composta por pessoas com 60 anos de idade ou mais, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas (mulheres no período pós-parto), indígenas, quilombolas, trabalhadores da saúde, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, além das Forças Armadas, de segurança e salvamento, entre outros.