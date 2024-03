A personalidade forte de mulheres hoje com 90 anos ou mais, e cujos caráter e vitalidade foram construídos pelos desafios da vida e por muito trabalho, foi o que inspirou a criação do Projeto Nonagenárias. A jornalista Luciana Morais, responsável pela iniciativa, é sobrinha-neta de Etelvina de Jesus Silva, de 94 anos, e tinha o desejo de que o resto do mundo conhecesse esse lado da mulher que a família já conhece bem. “Eu a via e sempre falava com a minha mãe: ‘Ela é muito divertida, muito cativante, outras pessoas precisam conhecê-la’”, afirma.



A ideia do projeto veio com as mudanças causadas pela pandemia de COVID-19, no início de 2020. “Tenho 28 anos de formada e sempre trabalhei com jornalismo impresso. Naquela época, eu trabalhava em uma revista e fiquei muito preocupada com todas as questões e incertezas, fiquei até um pouco depressiva. Acho que a pandemia foi um gatilho para mudar. Aí, decidi fazer algo no meio digital”, conta.

"Nonas": conheça histórias de mulheres que ajudaram a escrever a história



Depois de muita reflexão e orações para Nossa Senhora Aparecida, Luciana escolheu fazer uma homenagem às mulheres e, especialmente, àquelas que muitas vezes não são enxergadas, mas que ainda têm muito a contar e a contribuir para as gerações mais novas. “Eu não era especialista nessa área de vídeo, mas comecei a fazer cursos e a cinegrafista Vanessa Ribeiro, que também tem esse olhar feminino, hoje me ajuda. Somos nós duas no projeto, e ela que faz as gravações”, afirma.



O início não foi fácil, conta Luciana. Durante o ano de 2021, quando o projeto começou, as restrições causadas pela pandemia ainda eram grandes e, por envolver pessoas idosas, era necessário cautela. “Nas primeiras gravações, ia só a cinegrafista. Os vídeos são testemunhais, eu não apareço em nenhum. Então fazia a pauta e ela ia sozinha gravar”, lembra.



Uma seleção de nonas

Luciana admite que no início achou que não funcionaria. Mas deu tão certo que hoje a iniciativa já acumula testemunhos de mais de 70 mulheres. As nonas, como ela chama carinhosamente as participantes do projeto, têm 90 anos ou mais e, de acordo com ela, a mais velha a ser entrevistada pode ter 125 anos. A idade é imprecisa pois os documentos da nona em questão, dona Alvina Cláudia, foram feitos apenas depois de adulta. Porém, a certeza é que, assim como todas as outras, ela segue com a memória boa e a saúde melhor ainda.



“Elas mostram como nossas comunidades e o nosso mundo mudou. Eu acho muito bonito, pois tudo é feito de uma maneira que não tem aquele tom professoral, não cria conflito de gerações. Elas não falam: 'Tem que fazer assim', são muito generosas, porque nos contam como foi a vida delas e a gente acolhe também a trajetória de todas, sem julgamentos”, afirma Luciana.



Para ela, as entrevistadas se revelam quando se liga a câmera, e o espaço que o projeto dá para elas contarem histórias é muito importante. “Elas são capazes de dizer hoje que não eram felizes no casamento, que os maridos não eram carinhosos. Esse lugar de fala é libertador”, avalia.



Atualmente, o Projeto Nonagenárias é o trabalho a que a jornalista se dedica em tempo integral. Ela afirma que nada é cobrado pelas entrevistas, já que o intuito é fazer uma homenagem da maneira mais sincera. “A gente entrega um mimo no fim da gravação, que é sempre autorizada e acompanhada pela família”, afirma. “Elas construíram muita coisa para que hoje a gente esteja aqui. Já ouvi histórias de muita luta, coisas que nem imaginamos como seria viver hoje, e eu tenho certeza de que só não vivemos porque elas melhoraram o caminho antes”, acrescenta.



Segundo a jornalista, os planos envolvem ampliar o projeto ainda mais, com a produção de outros materiais como livros ou documentários. “Tenho muito material inédito. No começo, eu não fazia nada muito longo, porque achava que as pessoas não iam assistir. Hoje, já cheguei a fazer vídeo de 11 minutos e recebo relatos de pessoas que falam que ouviriam ainda mais. A entrevista ganha um tom de bate-papo e é muito gostoso. É um retorno maravilhoso. Vem muito mais coisas do Projeto Nonas por aí”, planeja.

Décadas de vida nas redes

Os relatos do Projeto Nonagenárias saem todos os domingos, com vídeos, fotos e curiosidades sobre as nonas. Todo o conteúdo fica disponível no Instagram (@projetononagenarias) e no canal do YouTube, com o mesmo nome.

*Estagiária sob supervisão do editor Roney Garcia