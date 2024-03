A chuva deve continuar em Belo Horizonte nesta segunda-feira (25/3). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo chuvoso deve se estender na capital ao menos até a próxima quinta-feira (28/3).

Segundo a Defesa Civil de BH, o dia deve ser de céu parcialmente nublado a nublado com chuvas e possíveis rajadas de vento ocasionais, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 18°C e a máxima pode chegar a 27°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 60% à tarde.

De acordo com o balanço de chuvas divulgado pelo órgão municipal, no período de 17h30 deste domingo (24/3) até às 5h30 desta segunda (25), Belo Horizonte registrou 47,2 mm de chuva. O número representa 24% do esperado em todo o mês de março.

A região Noroeste foi a que registrou maior volume pluviométrico nesta madrugada, com 19,2 mm. Em seguida ficam as regiões Pampulha e Oeste, com 13,8 mm e 6,8 mm registrados em cada regional, respectivamente.

Acumulado de chuvas (mm) nas últimas 12 horas. Em 25/03/2024 às 5h30:

Barreiro: 3,2 (1,6%)

Centro-Sul: 3 (1,5%)

Leste: 0 (0%)

Nordeste: 0,6 (0,3%)

Noroeste: 19,2 (9,7%)

Norte: 0,6 (0,3%)

Oeste: 6,8 (3,4%)

Pampulha: 13,8 (7%)

Venda Nova: 0 (0%)

Média climatológica de março: 197,5 mm

Em 25 dias, a capital ultrapassou a média de chuvas esperada para o mês, de 197,5 mm. Até a manhã desta segunda, BH registrou a média de 205,1 mm em suas nove regionais. As regiões Oeste, Centro-Sul, Nordeste e Barreiro ultrapassaram o acumulado esperado para o mês e as demais se encontram com pelo menos 60% do acumulado previsto.

Acumulado de chuvas (mm) no mês de março até 5h30 do dia 25/03/2024:

Barreiro: 258,4 (130,8%)

Centro-Sul: 288 (145,8%)

Leste: 141 (71,4%)

Nordeste: 165,6 (83,8%)

Noroeste: 259,4 (131,3%)

Norte: 126 (63,8%)

Oeste: 296,8 (150,3%)

Pampulha: 173,8 (88%)

Venda Nova: 137,2 (69,5%)

Média Climatológica de março: 197,5 mm

Número de dias com chuva no mês de março até 7h de segunda-feira (25/3).

Barreiro: 11

Centro-Sul: 13

Leste: 10

Nordeste: 10

Noroeste: 11

Norte: 10

Oeste: 13

Pampulha: 10

Venda Nova: 9



Minas Gerais

No restante do estado, a segunda ainda será de muitas nuvens e condições para chuva. Segundo o Inmet, as regiões Noroeste, Triângulo, Alto Paranaíba, Central, Oeste, Sul, Sudeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata e Metropolitana devem ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As demais regiões ficam com o céu parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

A temperatura mínima registrada foi de 14°C, no Sul de Minas, e a máxima pode chegar a 35°C no Norte e no Jequitinhonha.