As cirurgias eletivas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), e as que dependem de anestesia geral, foram reagendadas devido ao atraso na entrega de anestésicos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do hospital nesta sexta-feira (22/3).





Conforme nota do HC-UFTM, os procedimentos de emergência e aqueles que não dependem de anestesia geral estão sendo realizados normalmente.





“A previsão é de que os anestésicos cheguem até a próxima quarta-feira (27), possibilitando a normalização dos atendimentos”, finalizou a nota.

A falta dos anestésicos foi denunciada pelo vereador Jornalista Túlio Micheli (PSDB) na tarde dessa quinta-feira (21/3), por meio das redes sociais.





A Secretaria de Saúde de Uberaba declarou que foi informada da situação na manhã de ontem (21/3) pela equipe de desospitalização, "que se faz presente diariamente no HC-UFTM".





Segundo a SMS, o motivo do desabastecimento foi o atraso na entrega do anestésico por parte da empresa fornecedora e a previsão é de regularizar a situação dia 27 de março, próxima quarta-feira.

A SMS também disse que foi informada sobre o reagendamento apenas das cirurgias que dependem de anestesia geral, sendo mantidas normalmente as de urgência. "Por meio do fiscal do contrato e equipe de desospitalização, a SMS segue monitorando o mapa de leitos”, informou por meio de nota.