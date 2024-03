O leilãoa contece virtualmente por meio de plataforma do Estado

Uma BMW está entre os automóveis que serão leiloados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) na próxima terça-feira (26/3) em Minas Gerais. O leilão é eletrônico e ocorrerá pelo site do Leiloeiro Público Oficial, por meio do endereço eletrônico www.mgl.com.br, mediante cadastro.

O veículo é uma BMW 320i PG51- 2009 com valor de avaliação de R$ 36.816,00. Ao todo, são 16 carros e motocicletas, disponíveis para os lances, que já estão abertos. As visitas podem ser agendadas pelo telefone (37) 99925-4680, das 14h às 16h, até o dia 25/3.

Após o arremate, os veículos serão entregues a partir da próxima sexta-feira (29/3). Nos casos em que os veículos se encontram em outras cidades, será necessário aguardar a emissão de Alvará de Liberação pela delegacia competente, com prazo médio de 45 dias.

Segundo o edital, os bens serão leiloados nas condições em que se encontram, e sem garantia, “não cabendo ao leiloeiro, à Comissão Permanente de Avaliação e Alienação de Bens e à Secretaria Nacional de Políticas Sobre drogas e Gestão de Ativos (Senad) a responsabilidade por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado posteriormente.”

Os recursos arrecadados serão destinados às ações de redução da oferta e da demanda por drogas, além de campanhas, estudos e capacitações relacionados à temática das drogas. Eles também são aplicados na gestão do Fundo Nacional Antidrogas (Funad) e nas despesas decorrentes do cumprimento das atribuições da Senad, órgão gestor do Fundo.