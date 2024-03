A Receita Federal anunciou um novo leilão com itens apreendidos ou abandonados na Alfândega. A nova edição contém 129 lotes e os produtos variam desde carros, celulares, notebooks até microscópio e videogames. O menor lance está em R$ 1,4 mil.

O leilão ocorrerá em 28 de março e as propostas só podem ser feitas de forma on-line, das 8h do dia 26 de março até as 20h do dia 27 de março. Os lances devem ser feitos para os lotes fechados — ou seja, um conjunto de determinados itens.

O lote mais barato é o de número 118, com uma caixa de som, que pode ser arrematado a partir de R$ 200. Já o mais caro é o de número 51, que pode ser adquirido por, no mínimo, R$ 1,5 milhão — ele contém mais de 50 mil displays para celulares e duas brocas de perfuração, podendo ser arrematado apenas por pessoas jurídicas.

Há ainda carros a partir de R$ 3 mil (lotes 41, 42, 44, 45 e 46), mesa de som a partir de R$ 8 mil (lote 47) e iPhone 14, fones de ouvido e uma air tag a partir de R$ 4,5 mil (lote 103). Um PS5 por R$ 1,4 mil está disponível no lote 122.

O leilão com as propostas selecionadas ocorrerá oficialmente no dia 28, às 10h. A partir da arrematação, os licitantes terão 30 dias para retirada dos lotes.

Nesta edição, pessoas físicas só podem fazer lances para os lotes: 68, 69, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126 e 129.

Os lotes poderão ser visitados no saguão do Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. A visitação ocorrerá nos dias 20 e 21 de março, das 9h30 às 16h30, sem necessidade de agendamento.

Como participar?

Para os interessados, é necessário observar os horários estabelecidos pela Receita, acessar o Sistema de Leilão Eletrônico por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), entre os dias 21 e 28. O acesso é feito mediante o uso de identidades digitais da conta gov.br com nível de confiabilidade Prata ou Ouro.

É preciso escolher o lote em que se quer fazer o lance e clicar em "incluir proposta"; aceitar os termos e condições apresentados pelo site da Receita e incluir o valor proposto (que, necessariamente, deve ser maior do que o valor mínimo estabelecido pela Receita).

Paras as pessoas físicas, podem participar acima de 18 anos ou pessoa emancipada, ser inscrito no Cadastro de Pessoas Física (CPF) e ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no gov.br.

Já para pessoas jurídicas é necessário ter cadastro regular no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídica (CNPJ) ou no caso do responsável da empresa ou de seu procurador, ter selo de confiabilidade Prata ou Ouro no sistema de identidade digital do Governo Federal.

Veja os itens disponíveis: