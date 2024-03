“Coelhão pelo mundo.” Esse é o lema do jovem Nicholas Reis. Em toda viagem, uma peça não pode faltar na mala: a camisa do América. O torcedor faz questão de usar o uniforme em todos os pontos turísticos que visita, o que não agrada à sua esposa, Ana Luiza Hübner. Ela, que é criadora de conteúdo, fez um vídeo dizendo que o “manto sagrado”, como ele chama a peça, deixa as fotos das viagens feias.



Para a mulher, a camiseta é muito verde e fluorescente, chamando mais atenção do que deveria. Ela também critica que o nome do patrocinador apareça bem grande na frente da peça e ainda debocha do time. “Meu marido torce para esse time, América Mineiro. Sim, um time de Belo Horizonte que tem um pouquinho mais de 10 torcedores. Brincadeira, eu tive que fazer essa piada. Todos os americanos vão me odiar agora”, brinca no vídeo.



Ana Luiza ainda conta que foi uma seguidora que deu a ideia de ele levar outro item do time para a viagem. Ela então começa a apresentar alternativas que podem ser usadas por ele nas próximas ocasiões. “A começar pela touca, porque em Belo Horizonte nem faz um frio para isso aqui. Olha como ficaria, olha que lindo. Imagina ele usando isso aqui numa Muralha da China”, sugere.

Ela ainda mostra uma faixa com a frase “Juntos para vencer”. “Nós também temos a famosa faixa muito usada nos estádios. ‘Vamos lá, segunda divisão’ - desculpa, eu não consigo me conter. Ela é verde, tem os mesmos tons da camiseta, tem o símbolo do América bem grande aqui”, justifica. Ela chega a simular como os objetos ficariam nas fotos.



Nicholas, no entanto, ignora a sugestão e apenas corrige a esposa, que tinha dito que ele usava a hashtag “América pelo mundo”. “Aqui... a hashtag é #coelhaopelomundo, tá?”, comentou.



Sem convencer o marido, ela fez uma segunda parte, com mais opções para substituir a camisa. “Temos também o porta-canetas. E eu não vejo motivo para não usá-lo. É compacto, é pequeno e dá destaque ao símbolo do América. E onde que eu posso levar isso? No meu bolso”, afirma.



Ela ainda sugere um ímã de geladeiras, que também é fácil de levar. “Tendo o mesmo conceito do porta-canetas, cabe no bolso, inclusive no bolso de moedas. Você leva ele para qualquer lugar e consegue fazer o efeito de desfoque, dando destaque em si para o Coelhão”, destaca.Mas a grande sugestão veio por último: o boné. “E combina com qualquer look”, justifica. Revoltada, a jovem ainda monta looks nas cores do América, para substituir o uniforme. Na legenda, ela conta que quer tomar medidas drásticas. “Se eu vir esse trem dessa blusa na mala, eu não respondo por mim. Farei uma leve troca pelo porta caneta”, disse na legenda.