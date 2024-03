Sesc CAT - Mercado das Flores foi inaugurado com a presença do presidente do Sistema Fecomércio, Nadim Donato, do prefeito Fuad Noman e de Alberto Moreira Vieira, diretor regional do Sesc em Minas. Eles fizeram o descerramento da placa entregando o espaço repaginado e pronto para atender os cidadãos e os turistas

Um espaço histórico de Belo Horizonte foi aberto hoje (19/03), depois de sete anos fechado: o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) - Mercado das Flores (SESC CAT - Mercado das Flores), na esquina da rua da Bahia com Avenida Afonso Pena.

É um lugar icônico, que abraça a capital mineira ao ganhar nova vida com a missão de divulgar e propagar a história, cultura, turismo, economia, gastronomia, empreendedorismo, comércio, belezas e identidade dos mineiros para além das montanhas.

Sob o comando de Nadim Donato, presidente do Sistema Fecomércio MG, Sesc e Senac, atendendo um chamado do prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), a reabertura do antigo Mercado das Flores, revitalizado, pode possibilitar o fomento de negócios para quem mora e visita a cidade.

"O prefeito nos convoca para ações que desenvolvam Belo Horizonte, como o carnaval, e como temos o papel de desenvolver a cultura, assumimos parte da história de BH neste espaço, onde paravam os bondinhos, e vamos dar continuidade a uma nova. Não venderemos flores e não podemos montar um café, orientados pelo Patrimônio, mas vamos dar cursos de florista e de baristas. E, o mais importante, vamos receber de perto os pequenos empresários da feira de domingo. Abriremos sábados, domingos e feriados e seremos o ponto de informações para os turistas sobre Minas Gerais", destacou Nadim Donato.

Fuad Noman relembrou histórias sobre o Mercado das Flores, que, para ele, tem certa nostalgia e boas lembranças: "Parece estranho, mas entrando nesta ambiente, mas velho, tenho lembranças. Vinha de bonde com minha mãe do Padre Eustáquio até a Praça Sete e pegava outro bondinho para ir ao Santo Antônio tomar o picolé que meu tio fazia. Então, era uma tristeza ver aqui fechado. O Mercado das Flores é parte da cultura de BH, tem história. Então, ao pensar quem poderia assumir e revigorar o espaço, a entidade que tem vocação para abraçar BH e nos ajudar a reconstruir, só poderia vir na figura da Fecomércio Sesc Senac. Meu partido é BH e quem quer abraçá-la comigo", enfatizou o prefeito.

Nadim Donato também chamou a atenção para a oportunidade de ter a presença de "todos os hotéis e viagens do Sesc mais perto de todos. Venderemos viagens nacionais e internacionais. Ingressos para eventos do Sesc Palladium. A presença do nosso programa 'Descubra Minas', além de possibilidade de um espaço para, não só para cursos, como eventos de gastronomia. O SESC CAT será como uma loja com profissionais prontos a receber as pessoas com atenção, dedicação e excelência no atendimento ao cliente".

"O Mercado das Flores foi, por décadas, um lugar simbólico para BH. Esperamos que nesta nova fase ele se torne também uma referência em atendimento aos turistas e à população local, com experiências que celebram a cultura, impulsionam o turismo e criam novas histórias para cidade. É um privilégio para o Sistema Comércio estar à frente da gestão, por meio do Sesc em Minas, e estamos comprometidos em oferecer um serviço excepcional", garantiu Nadim Nonato.

Em outubro de 2022, o espaço foi adquirido pelo Sesc, em parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). O processo licitatório garantiu ao Sesc a gestão do ambiente pelos próximos três anos, com a opção de prorrogar o prazo por até 10 anos.

Fechado desde 2017, o Mercado das Flores, abrigou durante 42 anos a floricultura Flora Rosa, que funcionava 24 horas por dia, durante os sete dias da semana. Ali também funcionava o Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e um posto de vendas de ingressos do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc).

Para Fuad, "o espaço ficou belíssimo, uma área histórica, que fará a alegria dos turistas, já que BH é um polo de turismo nacional e internacional. Temos o carnaval, o festival de quadrilhas, a virada cultural, festival de hip hop, todos eventos que trazem turistas que precisam conhecer as belezas de BH. Da Pampulha, a obra de Oscar Niemeyer, mas também o Aglomerado da Serra, ter a vista da cidade. Temos muito a mostrar", enfatizou o prefeito, apontando o SESC CAT - Mercado das Flores como o ponto de referência de agora em diante.

Entre os eventos destacados pelo prefeito, ele lembrou da Stock Car, que causou polêmica com a vida da corrida para a capital: "A Stock Car vai mostrar Belo Horizonte para 153 países, movimentar o comércio, trazer turistas, divulgar nossa gastronomia e temos de incentivar e fazer com que as coisas aconteçam. BH foi escolhida pela Stock Car sem custo pra a prefeitura e será a maior corrida do Brasil. BH será vista pelo mundo e trará grandes benefícios. E temos o Centro de Atendimento ao Turista para mostrar isso. Trazer as pessoas para BH e fazer quem vive aqui mais feliz, que o morador tenha mais prazer e trabalho em todos os níveis. BH como polo de atração de turista, tanto levando para fora quanto trazendo as pessoas", pontuou o prefeito.

O SÍMBOLO: SEMPRE-VIVA

Com identidade repaginada, ainda que mantenha o mesmo nome, o símbolo escolhido para o SESC CAT foi a flor sempre-viva, que significa imortalidade da alma, a renovação espiritual, representa a proteção e a capacidade de superar desafios e adversidades. Para o Sesc, a flora representa "uma flor que resiste ao tempo, com grande representação para a cultura e o turismo de MG".

Destaque para a beleza da arquitetura do espaço. O artista mineiro Thiago Mazza, um dos participantes do projeto de arte urbana CURA, inspirou-se na história para pintar a parede interna e a varanda do prédio. E tem ainda uma varanda-sacada, uma área de convivência pronta para receber encontros e pequenos eventos culturais e gastronômicos.

A cultura agradece

A secretária municipal de cultura, Eliane Parreiras, destaca que a abertura do SESC CAT - Mercado das Flores representa um simbolismo para a capital em questões importantes para a cultura e para o turismo, turismo este tanto dentro da cidade, feito pelos moradores, quanto na forma de receber os visitantes Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Eliane Parreiras, secretária municipal de Cultura, destacou que a abertura do SESC CAT - Mercado das Flores tem três simbolismos: "O primeiro, é o patrimônio da cultura, recuperar um espaço importante, sua história, como um corredor na avenida Afonso Pena importante tanto para os cidadãos quanto para os visitantes. Em segundo, como ativação cultural, junto ao Parque Municipal, o coreto e Teatro Francisco Nunes, como opções e ações de difusão e programação, além da relação com o entorno de maneira orgânica, com a participação da Belotur no sentido de difundir a parceria. Esse diálogo vai ocorrer. E o terceiro eixo é a parceria público privada (PPP), mas em prol do interesse público, atendimento ao cidadão e ao visitante. Dar dinamismo ao turismo dentro da cidade, descobrir a cidade revertendo para o cidadão, para que ele se aproprie da sua cidade e apresente aos turistas. Uma integração importante".

