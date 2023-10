Qual será o destino do Mercado das Flores?

432

Desativado desde 2017, o Mercado das Flores, no Centro, abrigava uma floricultura que funcionava todos os dias, nunca fechava. Em janeiro deste ano, a Prefeitura de Belo Horizonte promoveu um leilão e o Sesc adquiriu o espaço.









O Mercado das Flores já foi um ponto de referência na capital, principalmente pela floricultura Flora Rosa, que funcionou no local durante 42 anos. O imóvel icônico, que fica na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua da Bahia, abrigava também o Centro de Atendimento ao Turista e um posto de vendas de ingressos do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc).

Depois de um processo licitatório aberto pela Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), o espaço foi comprado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), que integra o Sistema Comércio, composto pela Fecomércio MG, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac) e Sindicatos Empresariais. O Centro de Atendimento ao Turista (CAT) - Mercado das Flores ficará sob a gestão do grupo pelos próximos três anos, com a opção de prorrogar o prazo por até 10 anos.





Os planos do Sistema Fecomércio para o imóvel envolvem a promoção da cultura, do turismo social e apoio ao empreendedorismo. Lá, serão vendidas viagens, excursões e passeios operacionalizados pelo Sesc, além de fornecer informações turísticas para a população. Também serão vendidos ingressos para espetáculos que acontecem no Sesc Palladium, que pertence ao grupo. O espaço deve funcionar também nos fins de semana.





A parceria entre o Sistema Fecomércio e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) para o CAT- Mercado das Flores foi firmada em janeiro deste ano e a previsão é que a revitalização seja concluída no primeiro trimestre de 2024. Já existe um projeto arquitetônico aprovado pela Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público (DPCA) e pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha).









