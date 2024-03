As chuvas devem continuar na maior parte de Minas Gerais neste final de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as típicas pancadas de verão são comuns no mês de março, quando a estação está chegando ao fim.

As regiões que podem ser mais atingidas pela chuva a partir desta sexta-feira (8/3) são Triângulo, Alto Paranaíba, Oeste, Sul, Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Vale do Rio Doce. A tendência é que as chuvas se intensifiquem no domingo. No restante do estado, existe apenas a possibilidade de pancadas isoladas.

“As chamadas de típicas pancadas de verão são estas chuvas de fim de tarde e/ou noite. São passageiras, mas podem vir com forte intensidade, acompanhadas de rajadas de vento, descargas atmosféricas (raios) e, às vezes, até mesmo com granizo”, explica a meteorologista Anete Fernandes.

Nesta sexta (8), a temperatura mínima registrada em Minas foi de 14,8°C, no Sul do estado, e pode chegar a 35°C no Norte. As mínimas devem ser de 15°C no fim de semana e as máximas de 35°C e 36°C, no sábado e no domingo, respectivamente.

Previsão em Belo Horizonte

Na capital, a previsão meteorológica desta sexta indica que o dia será de céu parcialmente nublado com chuvas e trovoadas isoladas, a partir da tarde. A temperatura mínima registrada foi de 19°C e a máxima prevista é de 30°C. A umidade relativa mínima do ar fica em torno de 50% à tarde. A previsão é que as temperaturas sejam as mesmas no fim de semana.

As chuvas em BH tem ficado acima do esperado para o mês. Embora março seja um mês conhecido pelo período chuvoso, a capital sofreu com as fortes chuvas nessa quinta (7). As avenidas Prudente de Morais, Antônio Carlos e Cristiano Machado tiveram pontos interditados com sinais de alagamento na tarde de ontem.

Duas regionais de Belo Horizonte já registraram mais de 80% do acumulado de chuvas esperado para todo o mês de março. De acordo com o Inmet, a causa dessas chuvas é a combinação entre aquecimento diurno e disponibilidade de umidade na atmosfera.



Acumulado de chuvas (mm) em março até 18h30 do dia 7:

Barreiro: 160,1 (81,1%)

Centro-Sul: 170,8 (86,5%)

Leste: 32,6 (16,5%)

Nordeste: 56,4 (28,6%)

Noroeste: 57,8 (29,3%)

Norte: 15,6 (7,9%)

Oeste: 85,2 (43,1%)

Pampulha: 53,4 (27,0%)

Venda Nova: 20,0 (10,1%)

Média Climatológica março: 197,5 mm