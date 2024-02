Uma criança, de 7 anos, guiando uma bicicleta em alta velocidade, colidiu com um carro na tarde dessa terça-feira (27), na avenida Yolanda Mota Leite, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O condutor do veículo Hyundai HB20 preto relatou ao Corpo de Bombeiros que, ao trafegar pela via, visualizou o garoto na bicicleta em alta velocidade em uma rua paralela. O motorista do carro, então, foi obrigado a reduzir a velocidade e frear para evitar o atropelamento.

Entretanto, a criança não parou e colidiu frente com o HB20. Após o impacto, a vítima teria se levantado, andando sem rumo e logo depois se sentou no passeio da via.

O responsável pela criança a acolheu e todos aguardaram a chegada dos Bombeiros. No local, a guarnição verificou que ela estava consciente, orientanda com escoriações na região posterior do tórax e leve corte contuso na região da cabeça.

A criança foi socorrida e conduzida com hemorragia para o hospital regional da cidade.