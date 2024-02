Pelo menos 25 pessoas morreram, incluindo um americano, um sul-africano e um queniano, e outras 21 ficaram feridas no sábado, no norte da Tanzânia, quando um caminhão colidiu com três veículos, informou neste domingo (25) a presidente Samia Suluhu Hassan.

A chefe de Estado "expressou suas condolências" por este "acidente que resultou em 25 mortes e 21 feridos" no sábado à tarde, depois que o motorista do caminhão "perdeu o controle" de seu veículo na estrada que liga Arusha a Namanga, segundo um comunicado oficial.

