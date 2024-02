A chuva deu uma trégua em Belo Horizonte desde o último fim de semana, mas essa condição vai permanecer? De acordo com o meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a intensificação de áreas de instabilidade causadas pelo fluxo de umidade vindo da região central do país, que estava sob a atmosfera na semana passada causando as chuvas, foi embora no sábado (24).

Como consequência, a segunda-feira (26) na capital mineira será de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada a partir da tarde. "Desde o último sábado estamos com uma massa de ar seco e quente, que está atuando sobre Minas Gerais", afirma o meteorologista.

Porém, essa massa de ar quente, que está dificultando a condição de chuva nos próximos dias, tem um prazo e vai durar até quarta-feira (28), quando haverá possibilidade de chuva em boa parte de Minas Gerais. "A partir de quinta-feira (29), a chuva retorna já em forma de pancada, principalmente, na Zona da Mata e faixa Leste do estado. Em BH será a partir de sexta-feira (1)", explica.

Segundo a previsão da Defesa Civil de BH, a temperatura mínima pela manhã de segunda (26) foi de 19°C e a máxima estimada é de 32°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 45% à tarde.

Faltando apenas alguns dias para o fim de fevereiro, somente duas regionais não superaram a média histórica do acumulado de chuva para o mês na capital mineira. Confira:

Barreiro: 198,2 mm (111,5%)

Centro Sul: 276,4 mm (155,5%)

Leste: 220,6 mm (124,1%)

Nordeste: 208,4 mm (117,3%)

Noroeste: 206,6 mm (116,3%)

Norte: 162,4 mm (91,4%)

Oeste: 227,2 mm (127,9%)

Pampulha: 222,8 mm (125,4%)

Venda Nova: 176,4 mm (99,3%)

Média Climatológica fevereiro 177,7mm