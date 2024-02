Os vereadores da Câmara Municipal de Alfenas, na Região Sul de Minas Gerais, decidiram afastar o vereador Vagner Tarcísio de Morais, conhecido como Guinho (PT), por 90 dias. A decisão foi tomada em Reunião Ordinária realizada na noite dessa segunda-feira (19/2).



O vereador foi afastado por falta de decoro parlamentar, pois Guinho é suspeito de ter agredido a própria esposa em novembro de 2023. A mulher teria recebido vários socos e precisou de atendimento médico na Santa Casa da cidade. Depois que o caso foi revelado, a Câmara abriu um processo na Comissão de Ética para apurar a situação.



O relatório pedindo a suspensão do mandato do vereador foi lido em plenário. Por 10 votos a 0, o petista foi afastado. Para o seu lugar, entrará a suplente Marta Pelegrin (PT).







A reportagem do Estado de Minas não conseguiu contato com a defesa do vereador para saber o posicionamento do parlamentar. O caso envolvendo Guinho está sendo investigado pela Polícia Civil (PCMG).