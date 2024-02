Três homens, de 25, 27 e 28 anos, foram presos nessa segunda-feira (19) em Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce. Eles estavam em uma casa conhecida por ser local de venda de drogas na cidade.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma pessoa que optou por não se identificar foi quem repassou as informações sobre os suspeitos. Eles estariam em uma casa já conhecida por ser ponto de venda de drogas no Bairro Mãe de Deus. Um homem havia sido visto armado na varanda do imóvel, supostamente fazendo a segurança do local.

Ao avistarem os militares se aproximando, os suspeitos tentaram fugir pela porta dos fundos. Um dos homens estava armado na hora da abordagem.

Leia também: BH: suspeito de ser responsável por recolher dinheiro do tráfico em Venda Nova é preso

O trio voltou para o interior da casa e os militares entraram no local. Durante as buscas, foram encontradas diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas, maconha, balança de precisão, rádios e uma grande quantia de dinheiro. Duas armas de fogo carregadas também foram apreendidas.

A droga estava escondida dentro de um pote de arroz na cozinha do imóvel.

Em conversa com os policiais, um dos suspeitos disse que a droga era para consumo próprio.

O trio foi preso e conduzido para a Delegacia da cidade.