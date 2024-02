Em meio aos estudos, a comunidade acadêmica e a vizinhança do Centro Universitário de Belo Horizonte (UniBH) conta com um espaço que funciona também como refúgio espiritual. Escondida no câmpus Buritis, na Região Norte da capital, uma capela dedicada ao santo das causas perdidas ou impossíveis, São Judas Tadeu, serve como local de reflexão durante as pausas das atividades acadêmicas.

A capela de São Judas localizada no jardim do centro universitário foi inaugurada e sagrada pelo bispo D. Sebastião Roque, em 28 de outubro de 2000, sendo construída como uma réplica da Capela de Santana, situada no Morro de Santana, povoado de Gogô, em Mariana, Região Central de Minas, erguida em 1712 e demolida na década de 1970. No entanto, apesar de ser uma reconstituição, o pequeno santuário de paredes brancas com detalhes azuis dentro da UniBH tem algumas diferenças em relação à construção original. À estrutura, foi acrescentado um campanário, onde estão instalados sinos produzidos por Edvaldo Ribeiro, de São João del-Rei, e uma imagem de São Judas, criada pelo artista plástico Sebastião Lúcio de Ávila, conhecido como Tião Santeiro, da mesma cidade da Região Central.



De acordo com a arquiteta e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do UniBH, Flávia Papini, a capela de São Judas já estava instalada quando a unidade foi adquirida pela antiga mantenedora da instituição. “Por fazer parte da paisagem do câmpus, a capela foi preservada e continua aberta para a comunidade acadêmica e os moradores do Bairro Buritis”, afirma. Segundo a professora, o espaço é aberto para visitas e sua administração fica a cargo do próprio câmpus Buritis. Além disso, mensalmente a Paróquia Santa Clara de Assis – Buritis promove uma missa no espaço, que funciona na Avenida Professor Mário Werneck, 1.685.

