Um carro com quatro pessoas capotou no início da tarde desta terça-feira (13), na Avenida Antônio Carlos, próximo ao Bairro Aeroporto, na Região da Pampulha. Os integrantes do veículo tiveram ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no trecho da avenida que passa na Barragem da Pampulha.

O veículo teria passado sobre um buraco na pista e perdido o controle. As quatro pessoas que estavam no carro possuem idades próximas aos 20 anos. Elas tiveram ferimentos leves e foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e liberadas.

O grupo voltava de um bloco de carnaval e o motorista não estava com sinais de embriaguez.

A Polícia Militar sinalizou o trânsito no local e removeu o veículo.