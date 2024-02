Repertório do Truck do Desejo é formado majoritariamente por músicas populares brasileiras compostas por mulheres

Com o lema “A Gente é Multidão”, o Truck do Desejo desfilou com o objetivo de dar visibilidade para mulheres lésbicas, bissexuais, não binárias e trans. O bloco foi fundado em abril de 2018 para lutar contra o preconceito e dar maior visibilidade à cultura LGBTQIA+.



O repertório é formado majoritariamente por músicas populares brasileiras compostas por mulheres ou que se tornaram conhecidas nas vozes delas.



Confira as fotos