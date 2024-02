Uma viagem no tempo. Essa é a proposta do bloco Corte Devassa, que desfilou nesta segunda-feira (12/2). Criado em 2011, o grupo carnavalesco desfilou no bairro Floresta, com concentração a partir das 9h na Rua Sapucaí, uma das mais tradicionais da folia mineira. Imagens aéreas do “Bloco Visto de Cima”, pelo Estado de Minas, mostram a folia na rua. Confira o vídeo:

O bloco surgiu em uma turma de teatro da Fundação Clóvis Salgado (Cefar). O Corte tem como tema a monarquia e seus costumes, criticando as monarquias portuguesa e francesa e sua decadência. E faz uma crítica à “realeza eurocentrada branca que cai do poder dando lugar a uma realeza afrofuturista, gayzista e feminista”.

O grupo preza pela liberdade e vê os corpos como palco de luta, resistência, afeto, irreverência, prazer, desejo e alegria. Além disso, acredita na potência da comunidade LGBTQIA+ e das mulheres.

Em seu primeiro carnaval, em 2012, o bloco reuniu 100 pessoas. Em 2024, o número foi muitas vezes maior. Com o tema “Rainhas do Esporte”, o Corte Devassa homenageia nomes, como a jogadora de futebol Marta. O bloco tem a bateria aberta. Ou seja, quem quiser se juntar aos músicos pode chegar com seu instrumento e fazer parte da festa.