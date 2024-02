A Polícia Civil já identificou o dono do Uno Branco de onde partiu o tiro que matou a menina Melissa Maria Ribeiro, de 6 anos, no último dia 21 de janeiro, durante uma discussão de trânsito ocorrida na BR-381, a Fernão Dias, na altura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, no entanto, ainda não foi ouvido pelos agentes.

Segundo informações da Polícia Civil, o homem está foragido, mas seus advogados já fizeram contato com a delegacia e aguardam a marcação do depoimento.

Os policiais informam, também, que diligências estão sendo feitas e confirmam que, além do carro apreendido, também conseguiram pegar a arma que supostamente teria sido usada no crime, que foi encaminhada para perícia.

O órgão disse ainda que o inquérito é mantido em sigilo para não prejudicar as investigações. Ainda está em andamento e novas testemunhas serão ouvidas.

No carro, além do pai de Melissa, que dirigia, e ela própria, estavam a avó da menina e também seu irmão mais novo. O tiro disparou de dentro do Uno, a bala transpassou o vidro traseiro e atingiu a cabeça de Melissa. Ela chegou a ser socorrida, levada para o Hospital Municipal de Contagem, onde foi atendida, mas não resistiu ao ferimento e morreu.