O corpo foi encontrado na mata do Bairro São Geraldo II

Um homem, de 27 anos, que estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (5/1), no Norte mineiro, foi encontrado morto pelo Corpo de Bombeiros, numa mata do Bairro São Geraldo II, em Montes Claros.

O desaparecimento foi denunciado por familiares do homem, que saiu da casa do irmão, na Rua Porteirinha, no mesmo bairro, e não foi mais visto.

Natural de SP, o homem não tinha problemas de saúde, segundo relato de familiares. Ele saiu de casa no fim da madrugada de segunda e não apareceu para trabalhar, o que aumentou a estranheza da família, uma vez que nunca havia faltado ao trabalho.

Os parentes do homem fizeram uma varredura para tentar encontrar o desaparecido. Fizeram, também, uma busca nas redondezas da casa e no trajeto para o trabalho.

Com a ajuda de imagens de uma câmera de segurança de uma casa vizinha, os bombeiros detectaram que o homem tinha entrado numa mata, ali existente. Teve início, então, a uma busca, com a utilização de cães farejadores.

Depois de duas horas de caminhada, os bombeiros encontraram o homem caído. Já estava morto. A perícia da Polícia Civil esteve no local, que depois de encerrar os trabalhos, entregaram o corpo a uma funerária.

A Polícia Civil investiga o caso e espera pelo resultado exame feito pela perícia.