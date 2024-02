Procurado por mandar matar um pastor evangélico em Itumbiara (GO), um homem de 31 anos foi preso nesta terça-feira (6/2) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu em dezembro de 2023 por recusa da vítima em aceitar o mandante do homicídio como genro.

A prisão aconteceu por meio de ação do Grupo de Investigação de Homicídios da Polícia Civil de Goiás. O foragido não resistiu à prisão, que aconteceu na casa dele em Uberlândia, cidade onde procurou se esconder. Ele teria pago R$ 6 mil a um adolescente para cometer o crime.Paulo Célcio Pinheiro de Abreu, de 45 anos, foi assassinado no dia 7 de dezembro de 2023 ao sair do trabalho. O atirador fez dois disparos contra o pastor e acabou identificado por câmeras de segurança no local do crime na cidade goiana.O adolescente foi apreendido em flagrante em um ônibus, já fugindo para São Simão (GO). Ele ainda estava com a arma do crime e até agora segue detido.Informações levantadas pela inteligência da Polícia Civil apontaram que o mandante do crime seria o ex-namorado de uma das filhas da vítima. Ele não aceitou o término de seu relacionamento e contratou o jovem pelo valor de R$ 6 mil para matar não só o ex-sogro, mas toda a família da ex.Indiciado, o homem vai responder por homicídio qualificado e foi conduzido ao presídio de Uberlândia, onde permanecerá à disposição da Justiça.