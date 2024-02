O meio ambiente também é tema do Carnaval de Belo Horizonte em 2024. O Bloco de Belô, que comemora 10 anos nesta folia, promove ações de sustentabilidade e compensação ambiental. A intenção é durante o ano plantar 2.500 mudas de espécies nativas da flora da capital mineira.

O Bloco de Belô afirma que sempre se preocupou em desenvolver ações e programas educativos antes e durante o desfile. “Procuramos conscientizar nossos foliões sobre a importância da reciclagem, além da redução e do desperdício de itens utilizados na ornamentação do trio elétrico e demais itens utilizados em um bloco de carnaval. Lonas viram bolsas para os próximos kits de abadás e também souvenirs como pochetes”, conta Rangel Fernandes, diretor do bloco e profissional com formação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Segundo Fernandes, em 2024 o Bloco de Belô espera um público 20% maior que o registrado em 2023, que foi de 300 mil foliões, de acordo com informações da Polícia Militar. E por isso, o bloco utilizará uma infraestrutura maior como trio elétrico mais potente, lonas ortofônicas, além de adotar algumas estratégias sustentáveis.

Uma delas, para compensar a pegada de carbono em uma época de emergência climática, será o plantio de árvores nativas de BH, contribuindo para a absorção de CO2 gerado durante o cortejo que este ano será realizado no dia 10 de fevereiro, a partir das 15h, na Avenida Afonso Pena, próximo ao Palácio das Artes. “Com o crescimento do bloco, tivemos que deixar a rua da Bahia, trajeto que fizemos durante nove anos”, afirma Robhson Abreu, diretor-presidente do Bloco de Belô.

Para saber como calcular a pegada de carbono, conta o diretor, foram utilizadas ferramentas de cálculo de carbono gerado que levam em consideração dados importantes como materiais usados, lixos recicláveis ou não, combustível utilizado pelo trio elétrico e caminhão de apoio, além da estimativa de público que acompanhará o bloco na Avenida Afonso Pena.

Assim, soubemos o número exato de árvores que devemos considerar para compensar toda a emissão de carbono gerada, um total de 2.500 mudas. Acreditamos que o plantio dessas árvores, além de ser uma prática eficaz na absorção de dióxido de carbono (CO2), desempenha um papel fundamental na restauração ecológica. Algo positivo quando pensamos em educação ambiental”, pondera Fernandes.

Mapa dos blocos de BH

