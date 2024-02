“Três meses e nenhuma providência foi tomada”. A afirmação é de Larissa Rodrigues Costa, de 27 anos, viúva de Kayone Matoso Dias, que foi assassinado, com 11 facadas, em 5 de novembro de 2023, por um porteiro do prédio onde morava, depois de uma discussão.

Segundo Larissa, a família já tomou uma decisão: “Vamos nos manifestar em frente ao Ministério Público, pois queremos respostas e, principalmente, que seja feita justiça, pois meu marido foi assassinado covardemente”.

O crime aconteceu por causa de uma discussão sobre uma vaga de garagem, no prédio localizado em Vespasiano (MG). Segundo o boletim de ocorrência, o porteiro, de 28 anos, contou que estava trabalhando na noite de sábado (4/11) quando um morador do condomínio foi até ele reclamar que havia um carro parado na vaga dele.

Cerca de 30 minutos depois, o carro saiu da vaga, mas, na manhã do dia seguinte, domingo, voltou a estacionar no mesmo local. O porteiro, então, foi até o motorista do veículo, que também é morador do prédio, e pediu para que ele usasse a vaga certa da garagem.

Segundo o porteiro, 20 minutos depois, o motorista foi até a cabine da portaria e o agrediu, chegando, inclusive, a ameaçá-lo de morte. Para se defender, o porteiro pegou um canivete e esfaqueou o morador. Logo depois, ele acionou a Polícia Militar.

O morador, de 27 anos, foi socorrido para o Hospital Risoleta Neves com 11 perfurações de faca nas regiões do pescoço e da barriga. Depois de passar por uma cirurgia, alguns dias depois, foi constatada a morte cerebral de Kayone.

Testemunhas foram ouvidas e contaram à polícia que presenciaram a discussão dos envolvidos e viram o momento em que o morador ameaçou o porteiro de morte, além das agressões.

Em sua defesa, na delegacia, o porteiro alegou que não tinha intenção de matar o homem e queria apenas se defender. Não existe, ainda, uma data para o julgamento.