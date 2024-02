Tem Miss Brasil no carnaval de BH, como manda o figurino: maiô preto, capa na cor vinho, coroa brilhante e faixa. Esbanjando charme, o bloco As charangueiras, composto por 50 mulheres, todas mamães, faz a festa, na manhã deste domingo (4), na Rua Paraíba, esquina com Antônio de Albuquerque, na Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira. A farra irá até 14h.



O tema deste ano, que celebra uma década de criação do bloco, é Rita Lee. "Por isso estamos com este figurino, em homenagem à música Miss Brasil 2000, da cantora e compositora", conta a fundadora d' As charangueiras, Ana Andrade. "Para entrar no bloco, o requisito é ser mãe. Temos componentes de várias profissões, idades e bairros da cidade." De homem, assim mesmo fantasiado de Miss Brasil, só regente da bateria, o Torresmo.

Cada participante traz a faixa de miss com o ano em que entrou no bloco. "A minha é de 2014, o primeiro. Mas temos atéde 2014", disse Ana Andrade. O início do bloco foi nas redes sociais, para troca de informações sobre a maternidade. "Desse contato, resolvemos fazer o bloco, das 'mães da folia', que é das famílias ", explicou a fundadora. Antes da apresentação das mulheres na faixa de 30 a 50 anos, o show é das Caranguinhas, com as filhas das integrantes do bloco.



MUITO ESPAÇO Bebês no colo, crianças no carrinho, meninas e meninos fantasiados, papais e mamães pulando com a garotada. E tem até sombra para proteger do sol e do 'calorão' humano. O casal André Neri, gerente de TI, fantasiado de Chaves, e Regina Guerra, advogada, de Chiquinha, levou o filho Bento, de Kiko. A família está feliz com o carnaval de BH, "que tem espaço para todo mundo ", disse o papai.

MODINHAS DA FOLIA O carnaval 2024 começa a mostrar as modinhas para os foliões. Uma delas, presente em nove entre 10 ambulantes artesãos, está nos brincos, colares e pulseiras de partes. "Carnaval já é brilho, mas a tendência é o paetê", contou a ambulante e artesã Alexandra Carvalho, que vende o par de brincos a R$ 25.