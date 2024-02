Um homem, de 21 anos, foi preso com 180 comprimidos de ecstasy escondidos dentro de carrinho de brinquedo nessa quinta-feira (1º/2), no bairro Lourdes, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, o jovem foi flagrado na porta de casa segundo uma caixa e em atitude suspeita. Ao ver a viatura, o suspeito fugiu para dentro da residência e arremessou o material sobre o telhado.

Os militares perseguiram e abordaram o jovem no interior do imóvel e, dentro da caixa arremessada pelo suspeito, a polícia encontrou um carrinho de brinquedo de cor azul. Dentro do brinquedo, havia 180 comprimidos de ecstasy.

O jovem foi preso por tráfico de drogas e levado para a Delegacia de Polícia Civil.