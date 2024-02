Um motorista ficou preso às ferragens do veículo que dirigia após bater de frente com uma árvore na MGC-265, na altura do KM 15, próximo a Muriaé, na Zona da Mata mineira. A vítima foi resgatada na tarde desta quinta-feira (1/2) pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, o homem seguia na pista sentido Miraí, quando perdeu o controle do veículo e colidiu com a árvore. Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. Ele foi resgatado em estado grave e levado ao hospital São Paulo, em Muriaé.

A vítima sofreu traumatismo craniano e torácico, e também fraturou o fêmur. Não há atualizações sobre seu estado de saúde.