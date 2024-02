A Defesa Civil, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, vistoriou nessa quarta-feira (31/1) uma barragem de água irregular localizada em propriedade particular no município de Curral de Dentro, na Região Norte de Minas. A operação contou ainda com apoio do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).



Na vistoria técnica realizada na estrutura, a Diretoria de Segurança de Barragens da Defesa Civil de Minas Gerais constatou vazamentos e rachaduras na barragem, que não possuía autorização para operar. Uma intervenção emergencial para baixar o nível de água e garantir a segurança da construção foi realizada.

Por determinação do órgão, três famílias situadas na área, totalizando sete pessoas, foram retiradas das casas, com apoio da PMMG, em conjunto com o CBMMG e a prefeitura municipal. De acordo com o Corpo de Bombeiros, todas as famílias seguem em segurança e fora da área de risco. Os órgãos continuam acompanhando a situação.

O proprietário da barragem foi autuado por construir e manter uma estrutura irregular, sem autorização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Semad), e deverá cumprir uma série de medidas de segurança para regularizar a barragem. A estrutura ficará interditada até que todas as exigências dos órgãos ambientais sejam atendidas.

Entre as medidas necessárias estão: o cadastro da estrutura no prazo de até 30 dias, a apresentação de relatório técnico-fotográfico semanal, contendo o acompanhamento diário da estruturam, contemplando as anomalias, e as medidas preventivas adotadas, bem como o nível do reservatório e o detalhamento das ações realizadas para a correção dos danos identificados.