O ladrão B. A. O., de 39 anos, não contava encontrar um 'justiceiro' pela frente. Isso aconteceu em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, onde depois de roubar um celular, de uma mulher, no Bairro Progresso, o ladrão foi alcançado por um conhecido da vítima, tendo feito a abordagem, batido no ladrão e tomado o celular, devolvido à proprietária.

Era por volta de 20h15 da noite de terça-feira (30/1), quando a Polícia Militar recebeu um chamado de roubo de celular. Depois de ouvir a vítima, que indicou o sentido onde o ladrão teria fugido, em direção ao Bairro Nossa Senhora Aparecido e também dar a descrição e as roupas do bandido, a PM saiu à sua captura.

No bairro indicado pela mulher, os policiais avistaram um homem com as mesmas características e o abordaram. Ao ser preso, ele confessou o roubo, mas contou que não estava, mais, de posse do aparelho.

É que ele foi abordado por um homem, que o agrediu e tomou o celular, dizendo que iria devolvê-lo à sua proprietária. Os policiais retornaram, então, à residência da mulher, que já estava de posse do aparelho.

Ela não revelou quem seria o “bom samaritano”, mas disse que estava muito satisfeita. B. A. O. foi levado para a Delegacia de Plantão, em Juiz de Fora, onde foi autuado.