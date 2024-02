O aplicativo de transporte ‘Super Mobilidade Urbana’ se credenciou na Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) )nesta terça-feira (30) e tem a permissão para rodar na capital mineira.

A publicação aconteceu nesta terça-feira (30), no Diário Oficial do Município (DOM). A portaria já havia sido assinada na quarta-feira (24/1) pelo superintendente de Mobilidade, André Soares Dantas.

A empresa é a oitava a se credenciar em Belo Horizonte e se junta à Lady Driver , Urban BH, URBERTRANS, RepMov, Uber, 99 e InDrive. De acordo com o empresário e sócio da marca, Anderson Pereira dos Santos, o valor mínimo da corrida será de R$ 10 e a ideia é realizar, inicialmente, sorteios mensais, o primeiro será uma moto em 2 de março

“Além de motos, pretendemos sortear carros. Quanto mais corridas o passageiro fizer por meio do nosso app, maior será a chance dele ganhar. A perspectiva é aumentar a frequência dos sorteios à medida que a empresa for crescendo. Então, a médio prazo, vamos fazer sorteios dos dois tipos de veículos a cada 15 dias e, por fim, toda semana”, afirma o empresário, acrescentando que os motoristas podem ficar com até 91% dos valores das corridas.

O aplicativo intitulado Super Passageiro já está disponível para download nas lojas virtuais, assim como o app Super Motorista, voltado para o cadastro dos profissionais. Para concorrer, os passageiros terão que utilizar os serviços entre 2 e 29 de fevereiro. “Além disso, o motorista que tiver levado o ganhador do sorteio vai receber R$ 2 mil”, explica.

Credenciamento

Desde junho de 2023, todo aplicativo que oferece o transporte de passageiros tem que se credenciar em Belo Horizonte. A determinação veio por meio de decreto publicado pela Prefeitura. Os interessados tiveram trinta dias para entrar com os pedidos.

Os credenciamentos acontecem por meio da Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB). A permissão pode ser solicitada desde que comprove o motivo da perda do prazo de 30 dias estipulado pelas autoridades.

De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), condutores encontrados em situação irregular estão sujeitos a penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), como multa e remoção do veículo.

No fim de novembro do ano passado, pelo menos um motorista teve o carro apreendido por transportar passageiros de um app irregular. O trabalhador dirigia pelo aplicativo Indrive quando foi parado em uma blitz.



Validade



As licenças para operar o serviço de transporte de passageiros em BH são válidas por 12 meses, podendo ser renovadas na Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob).

Ao dar a entrada na solicitação, as empresas deverão comprovar que têm posto de atendimento físico na capital mineira, com Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e manuais e procedimentos para atender aos condutores e usuários do serviço.