Velório do copiloto do avião que caiu no Sul de Minas, no cemitério Bosque da Esperança

O copiloto Gabriel de Almeida Quintão Araújo, de 25 anos, do avião que caiu após se despedaçar no ar, na zona rural de Itapeva, no Sul de Minas, sonhava em ser piloto e estava em seu terceiro voo como auxiliar. Quem conta é o tio de Gabriel, Euler de Almeida Araújo, vice-presidente do Conselho Administrativo do América.

Segundo ele, Gabriel falava, desde menino, que queria ser piloto. "Ele ia, passear, com o avô , João Araújo, meu pai, no Aeroporto de Carlos Prates. Era o passeio que ele mais gostava", conta o tio.

Euller conta também que Gabriel sempre foi dócil. "Ele era tímido, sempre calado, mas muito carinhoso. Não perdia um jogo do América, o time do coração", afirma. Desde os tempos de escola, voar era o sonho maior de Gabriel, segundo o tio, e por isso procurou fazer cursos de copiloto. Ele estava em seu terceiro voo como profissional.

Gabriel acompanhava o pai, Antônio Carlos, em passeios de moto do Grupo Renegades, do qual era integrante. O pai é conhecido pelos amigos como "Antônio Carlos e sua Harley". E na garupa, o filho, Gabriel.

Relembre o acidente

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu ao chamado de acidente aéreo, ocorrido por volta das 10h30 de domingo (28/1), na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas, divisa com São Paulo. O acidente ocorreu no Bairro Monjolinho.

Segundo testemunhas, o monomotor, de prefixo Piper PA-46-350P Malibu Mirage/Jetprop LX, sobrevoava a região, quando se partiu ao meio, em pleno ar. O motor cessou, e os dois pedaços despencaram, caindo numa área desmatada, na subida de um morro. O acidente matou todos os sete ocupantes.