Serão sepultados, a partir das 10h30 desta terça-feira (30), no Cemitério Bosque da Esperança, no Bairro Jaqueline, zona norte de Belo Horizonte, os corpos de quatro das sete vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de domingo (28), em Itapeva, no Sul de Minas Gerais. O corpo do piloto, Geberson Henrique Tadeu Chagas Pereira, será o primeiro a ser sepultado, às 10h30. Depois, o empresário Marcílio Franco da Silveira, de 42 anos, da mulher, Raquel Souza Silveira, 40, e do copiloto Gabriel de Almeida Quintão Araújo, 25, serão às 11h.

As famílias do empresário e da esposa adotaram o silêncio. Preferem não falar dos entes queridos, em meio à dor. O sepultamento do filho do casal, Antônio, de apenas dois anos, ainda não tem data definida, uma vez que depende do resultado do exame de DNA.

Os exames de reconhecimento, até agora, foram feitos por datiloscopia, ou seja, pela impressão digital. Como a criança não tem digitais coletadas, a única alternativa é o exame de DNA.

Relembre o acidente

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) atendeu a um acidente aéreo, ocorrido por volta de 10h30 de domingo (28/1), na Zona Rural de Itapeva, no Sul de Minas, divisa com São Paulo. O acidente ocorreu no Bairro Monjolinho.

Segundo testemunhas, um monomotor, de prefixo Piper PA-46-350P Malibu Mirage/Jetprop DLX, sobrevoava a região, quando se partiu ao meio, em pleno ar. O motor cessou, e os dois pedaços despencaram, caindo numa área desmatada, na subida de um morro. O acidente deixou sete mortos (todos os ocupantes).