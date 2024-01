Um idoso, de 66 anos, foi morto a pauladas pelo próprio filho, de 42, na Zona Rural de Teixeiras, na Zona da Mata Mineira.

De acordo com o boletim de ocorrência, pai e filho começaram a discutir no quintal de casa, no último sábado (27/1).



Só que a discussão virou uma briga física. O filho começou a agredir o pai. Em determinado momento, ele arrastou o idoso para dentro da casa.



Ele continuou a agredir o pai com pauladas na cabeça. Tudo isso na frente da mãe, de 65 anos, que não conseguiu evitar a agressão.



Logo após o pai desacordar, o homem fugiu. O idoso foi socorrido pelo Samu, mas, no caminho para o hospital, sofreu uma parada cardiorrespiratória e morreu.



A PM fez buscas na região para encontrar o suspeito do crime. No entanto, até agora, ele não foi localizado.