Moradores do Bairro Água Limpa fizeram protesto por falta de energia elétrica na região

Depois de mais de quatro horas de bloqueio, a BR-040 foi liberada na noite deste domingo (28/1) com o fim do protesto de moradores da comunidade Água Limpa, na divisa entre Itabirito e Nova Lima, que estavam sem energia elétrica desde as 19h da última sexta-feira (26/1).

Os dois sentidos da rodovia, na altura do KM 572, tinham sido fechados pelos manifestantes, causando lentidão no tráfego. A falta de energia também ocasionou interrupção no abastecimento de água, que na região acontece por bombas, há quase três dias.

Leia também: Concorrência será alta neste Carnaval, dizem ambulantes



A energia elétrica foi restabelecida. O movimento pretende ser um alerta para a costumeira falha no fornecimento de energia na região, problema que já foi motivo de protestos anteriores.



Um morador chegou a ser detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma tentativa de iniciar o protesto, que estava previsto para a noite deste sábado (27/1), mas foi impedido por intervenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a fim de evitar transtornos na circulação na via que conecta várias cidades no entorno da capital.

A comunidade reagiu e pediu a soltura do morador, ao que a PRF fez uma nova proposta para que a manifestação ocorresse na tarde desse domingo, a partir das 15h, com presença policial. Houve concordância entre as partes envolvidas.



Leia também: Empresários mineiros e familiares são vítimas de acidente aéreo em Itapeva



A intenção da comunidade é justamente chamar a atenção para a situação enfrentada com frequência, a fim de cobrar das autoridades locais e a Cemig para a tomada de ações mais eficazes sobre a questão que impacta a qualidade de vida no Balneário Água Limpa.