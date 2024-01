O Brókio do Xai-Xai conta com a banda da Bartucada

O Brókio do Xai-Xai saiu da cidade histórica de Diamantina, na Região Central de Minas, e chegou à Savassi com grande estilo na tarde deste domingo (28/1). Costumeiro no pré-Carnaval de Belo Horizonte, o bloco é composto pelo grupo Bartucada e tem um público alegre e caricato.

"O Bartucada tem mais de 50 anos e é bem tradicional do Carnaval. Estamos todos os anos em Diamantina e em Belo Horizonte, e nosso principal evento no pré-Carnaval é o Brókio do Xai-Xai, mas nosso carro-chefe é na terça-feira de Carnaval mesmo, com nosso megabloco", explicou Rafael Braga, um dos integrantes do grupo.

Dos frequentadores, o bloco só recebe elogios. "Xai-Xai é um bloco que reúne família, pode trazer criança e tudo mais. Todo ano, a gente se reúne aqui na rua Sergipe, e é só alegria", conta Cláudia Abreu, que foi com seu marido, Carlos Henrique, e seu filho, Maicon.

O bloco, cujo nome foi criado a partir de uma brincadeira com a palavra "xixi" pronunciada por um gringo, é caricato, e os foliões aproveitam a oportunidade para exercitar a criatividade nas fantasias. Josiane Acorsi, por exemplo, foi fantasiada de Rainha de Copas, acompanhada de seu marido André Machado, que estava de Sete de Copas.

“A família inteira vem todo ano para o Xai-Xai, e todo ano a gente investe na fantasia. Já desde solteira, e quando começamos a namorar, iniciamos com fantasia de casal. Agora é fantasia de família, pois temos dois meninos. A gente gosta muito da tradição. Eles tocam muita marchinha tradicional, é um Carnaval bem de rua, vem de Diamantina com esse Carnaval bem raiz. Minha sogra é a porta-bandeira e é de lá (Diamantina)”, conta ela.

A porta-bandeira, no caso, é Terezinha Lopes, que desfila há 22 anos e considera o Xai-Xai sua paixão. “Estou com 82 anos e não paro de desfilar”, declarou.

E não falta criatividade no bloco. Marcelo Bramt é artista plástico e produziu sua própria fantasia a partir de sacos plásticos, cheia de movimento e muita cor. Há bastante tempo no bloco, ele espera que o Xai-Xai permaneça levando alegria ao público.

“As expectativas são as melhores em tempos difíceis. Esperamos que o Carnaval traga alegria, esperança, novas falas, energias e muita cor, porque é o que o Brasil está precisando. Estamos apenas começando e vamos continuar”, diz.

A banda do Xai-Xai é formada por integrantes da Bartucada, com cerca de 150 pessoas, sendo nove pessoas nos metais, 40 na bateria, e os demais formando a alegoria, acompanhados de bonecões, porta-estandarte e porta-bandeira.