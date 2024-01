Atritos com o Governo Zema foram um dos assuntos na entrevista coletiva do prefeito Fuad neste sábado

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ativou, neste sábado (27/1), o Posto de Comando do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH). A unidade foi montada para o monitoramento da cidade em tempo real durante a folia, e o prefeito Fuad Noman (PSD) fez uma visita ao local para acompanhar o trabalho no primeiro dia oficial do Carnaval belo-horizontino.

"Estamos, hoje (sábado), dando a largada do Carnaval de Belo Horizonte. Esperamos que movimente mais de 5 milhões de pessoas, então a prefeitura precisa estar muito preparada para receber todas essas pessoas, dar a sensação de tranquilidade e segurança para que elas possam se divertir sem assédio ou qualquer tipo de dificuldade. Por isso, a prefeitura se mobiliza para o Carnaval", relata Fuad.

O Posto de Comando funcionará exclusivamente nos finais de semana de folia (3 e 4; 17 e 18 de fevereiro) e no período oficial (9 a 14 de fevereiro), com representantes da Belotur, Guarda Municipal, BHTrans, Sumob, Secretaria de Saúde, SLU, Subsecretaria de Fiscalização (SUFIS) e de Proteção e Defesa Civil (SUPDEC), Secretaria de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (Smasac) e da Ouvidoria Municipal, além de órgãos estaduais, como as polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER/MG).

Leia também: Carnaval BH 2024: bloco em BH se notabiliza por caráter inclusivo



Ao todo, 534 profissionais estarão envolvidos no Carnaval, atuando para verificar as ações planejadas, identificar eventuais problemas e tomar as decisões necessárias. Todos já iniciaram treinamentos sobre o Protocolo de Atuação Integrada do Carnaval, que vai desde o planejamento operacional, com a alocação adequada dos recursos, passando pelo monitoramento das ações e pronta resposta de ocorrências.

Descentralização do Carnaval

Gilberto Castro, presidente da Belotur, reforçou que a descentralização do Carnaval é um movimento que recebe incentivo, inclusive financeiro, para acontecer em Belo Horizonte.

"Hoje mesmo já pudemos observar blocos em praticamente todas as regionais da cidade. Temos um edital para ajudar financeiramente blocos de rua, e blocos fora da região Centro-Sul têm um ponto extra para que a gente consiga motivar e incentivar blocos em todas as regionais. Assim, teremos um Carnaval para toda a cidade. Entendemos que o Carnaval é de todo mundo, ainda mais agora que BH parou de exportar folião e começou a importá-los", afirmou ele.

O presidente da Belotur também reforçou que, apesar de os desfiles das avenidas Andradas e Amazonas não estarem listados no Portal Belo Horizonte, sua organização ainda é feita pela prefeitura.

"Todos os blocos de rua que saem na cidade de Belo Horizonte recebem o apoio de mobilidade, fechar rua, pensar no trânsito, colocar banheiro químico, pensar na limpeza, questão da segurança. Tudo isso é realizado pela prefeitura, obviamente com um apoio grande do estado, porque a gente tem o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, entre muitos outros parceiros. A questão nessas avenidas é a sonorização mesmo, que está sendo financiada pelo governo estadual. A gente enxerga com bons olhos e entende que será um avanço, mas toda a estrutura permanece sendo da prefeitura", relatou.

PBH e Governo Zema

O prefeito também falou sobre os atritos da PBH com o governo estadual em relação ao Carnaval belo-horizontino, reforçando que embates políticos terão uma pausa no período de folia.

"Esses pequenos atritos são questões políticas, mas não podemos usar a calamidade nem a festa para fazer política. Por isso, falo dos intervalos: agora, nós temos que trabalhar todos de mãos dadas para proteger a cidade e garantir a diversão do folião. Tenho certeza que todo o apoio do governo está dado. Estamos vendo a polícia, os Bombeiros, a Sejusp. Tenho certeza de que todo o aparato estadual necessário estará à disposição para a cidade, e esses pequenos atritos políticos de ano eleitoral não interferem no nosso trabalho de proteção ao Carnaval", declarou.

Neste ano, também haverá a transferência do Posto de Comando do Corpo de Bombeiros para o COP-BH, que permanecerá ativa 24 horas por dia, todos os dias da semana, acompanhando a rotina da cidade. Serão oito posições de trabalho para que os agentes possam atuar com acesso as mais de 4,5 mil câmeras e outros recursos disponibilizados pela PBH e parceiros durante todo o período do Carnaval.

A Sala de Controle também contará com o reforço do efetivo das instituições que já atuam no Centro e com acréscimo das instituições com atuação especificamente no evento, como a Belotur e a Vigilância Sanitária.