Após longas filas para credenciamento, vendedores acreditam no faturamento com a festa

Após as grandes filas para credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Belo Horizonte, os vendedores declaram alívio e boas expectativas para a folia, que iniciou na manhã deste sábado (27/1).

Brenda Palhado é uma das ambulantes que circulará ao longo do período de Carnaval em Belo Horizonte e afirma que, apesar de achar que o “esquenta” não renderá muito, espera que as vendas deem mais lucro nos dias de feriado de Carnaval.

“A expectativa está grande. Estão falando que vem muita gente para BH. No 'esquenta' não dá muita gente, mas no Carnaval mesmo, vamos mais para o Centro, para os lados da Savassi”, explicou Brenda, que está vendendo bebidas.

“Se Deus quiser, vai ter muita venda, muito dinheiro para começar o ano bem”, complementou Henrique Modesto, de outro carrinho de bebidas.

No setor de artesanato, o otimismo é o mesmo: Lucimara de Andrade, que vende acessórios nas ruas — e também tem uma banca de bebidas, acredita que o faturamento será bom.



“As expectativas são as melhores possíveis. Todo ano a gente se supera um pouquinho e com muita força para poder arrasar no Carnaval”, relata ela.

Todos eles passaram de duas a três horas na fila para o credenciamento.

“Chegamos mais na parte da tarde e ficamos umas duas horas esperando na fila”, conta Adolfo Gomes, parceiro de vendas de Brenda Palhano, que ficou responsável por fazer o credenciamento. “Mas teve gente que ficou 12 horas direto, foi muita coisa”, complementou.

“Fui no quarto dia, porque nos primeiros estava impossível. Ainda assim, cheguei cedo e fiquei cerca de três horas esperando”, disse Lucimara.