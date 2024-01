Soldados do Corpo de Bombeiros resgataram, na última sexta-feira (26/1), em Montes Claros, no Norte do estado, um homem que ficou preso em um carro durante forte chuva que alagou ruas do Bairro Ibituruna.

O carro estava no meio da via, coberto, até a metade da porta, por água.

Segundo a vítima, ele tentou transpor a via alagada, mas o veículo apresentou uma pane que culminou com o desligamento repentino do motor. Ele não conseguiu religá-lo.



Com a quantidade de água, ele ficou assustado e a única possibilidade que teve foi assentar na janela, deixando o corpo de fora do carro. O motorista não se feriu.