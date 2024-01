Um acidente na Via Expressa, em Contagem, interdita o trânsito desde as 11h30 deste sábado (27/1).

A colisão aconteceu entre três carros de passeio e um caminhão, que ficou tombado na pista. Apesar da gravidade, ninguém se feriu.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros estava sendo deslocada para outra ocorrência, quando viu a cena no local e parou para atender as pessoas. A Polícia Militar (PM) foi acionada.

As faixas central e da direita estão interditadas, e agentes da TransCon organizam o trânsito na região.