Um apostador de Nanuque, no Vale do Mucuri, acertou as 15 dezenas do concurso 3013 da Lotofácil. Com isso, prêmio de R$ 3,5 milhão desta quinta-feira (25/1) saiu sozinho para a cidade mineira.

O sorteio foi realizado, em São Paulo. De acordo com a Caixa, mais 646 pessoas acertaram 14 das 15 dezenas do concurso 3013, garantindo R$ 834 cada um.

As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 05 - 07 - 08 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22

A Caixa também realizou os concursos Mega-Sena 2680, Lotofácil 3013, Quina 6350, Timemania 2046 e Dia de Sorte 867 nesta quinta-feira. Clique aqui para conferir as dezenas sorteadas.