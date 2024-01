Foragido há quase 20 anos por homicídio, um homem foi preso nessa segunda-feira (22/1) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Detido, ele ainda tentou se defender, dizendo que o crime teria ocorrido em legítima defesa. Ele deverá ser encaminhado para o estado de Goiás, onde aconteceu o assassinato.





Investigadores encontraram o fugitivo na Rua do Balet, no Bairro Guarani, Zona Oeste da cidade. O homem era procurado em Uberlândia desde dezembro do ano passado, quando a polícia obteve informações de seu paradeiro.





Quando abordado, ele estava sozinho em casa e não resistiu à prisão. O homem tem 55 anos e morava em Uberlândia desde a época do crime. Ele contou que tem familiares na cidade e, por isso, se escondeu na região. Nos últimos anos vinha trabalhando como lavrador.





Segundo relatou, em 2005 matou um colega com um tiro durante uma briga por causa de discordâncias políticas. Apesar disso, afirmou que só atirou para se defender. O crime ocorreu na cidade de Chapado do Céu, no interior de Goiás.





Após a detenção, o homem foi conduzido para o Presídio Uberlândia I, onde aguarda transferência.